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27.02.2025, 10:45

Стало известно о замке Якубовича

Новости Мира 0 4 255

Телеведущий Леонид Якубович владеет замком в Подмосковье. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT, передает Газета.Ru

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Замок Якубовича на участке в 30 соток находится в деревне Веледниково Истринского района Подмосковья. Его стоимость оценивают в миллиард рублей. По данным издания, телеведущий также обладает двухкомнатной квартирой площадью 60 квадратных метра на Каретном Ряду и десятикомнатном жилье в Хамовниках в Москве.

Как отмечает SHOT, десятикомнатная квартира занимает почти весь третий этаж, а ее стоимость оценивается в 202 миллиона рублей. Издание утверждает, что у телеведущего также есть 13 соток подмосковной земли в деревне Сивково Одинцовского района с небольшим домом и баней. Цена этой недвижимости оценивается в 16 миллионов рублей.

Также издание обнаружило у Якубовича 64 штрафа за нарушение ПДД на 42 тысячи рублей.

В ноябре 2024 года Якубович ушел со съемок «ЧБД», упрекнув ведущих, что они не дали ему рассказать историю. По словам шоумена, ему ушел концепция проекта и юмор ведущих, поэтому в середине съемки он замолчал и не стал рассказывать свою историю до конца.

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