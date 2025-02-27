Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в Подмосковье

Народный артист России, певец, экс-участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье . Об этом сообщает Telegram -канал Mash, передает Lenta.ru

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

По данным источника, инцидент произошел в среду, 26 февраля, около 18 часов вечера в Наро-Фоминском округе. Отмечается, что исполнитель находился за рулем внедорожника Lexus LX 570. Он наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре, пишет канал. После этого пострадавшая была доставлена в больницу с разрывом связок.

В сети появилась видеозапись с места аварии с участием певца Александра Буйнова. Ролик опубликовал Telergam-канал Mash.

Ранее Буйнов опроверг информацию о своей госпитализации.