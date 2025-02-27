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27.02.2025, 15:30

Instagram начал пугать пользователей по всему миру

Новости Мира 0 651

Meta пересмотрела свою политику модерации контента, ослабив "ограничения на разжигание ненависти". Теперь Совет по надзору за компанией анализирует изменения, вызвавшие споры. Ослабление уже привело к наплыву пугающего контента в рекомендациях Instagram – пользователи массово жалуются на видео особо жесткого и шокирующего характера, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Techcrunch.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В январе, незадолго до инаугурации Дональда Трампа, Марк Цукерберг объявил о пересмотре политики модерации контента на платформах Meta. Компания решила ослабить ограничения, чтобы допустить "больше высказываний", что привело к отмене ряда правил о разжигании ненависти, в частности защищающих иммигрантов, ЛГБТК-сообщество и других.

Как сообщает Engadget, Совет по надзору Meta уже изучает несколько случаев, связанных с разжиганием ненависти, чтобы оценить, как работают новые правила.

При этом история взаимодействия Meta с Советом по надзору остается противоречивой. Согласно правилам компании, она обязана принимать решения только в отдельных случаях, но в целом его влияние на глобальную политику ограничено.

Почему Instagram начал показывать жестокие видео: версии

1. Из-за нововведения и возможного cбоя работы искусственного интеллекта 26 февраля рекомендации Instagram были переполнены видео с фрагментами убийств, разбоев и нападений. Пользователи социальных сетей строят теории и главная из них в том, что после сокращения штата компании просто "не хватает рук" на контроль контента.

"Были некоторые увольнения, и можно полагать, что им не хватает рабочей силы, чтобы контролировать это, и теперь, когда это уже не считается маргинальным, а получает много кликов и шокирующих просмотров, алгоритм стремительно меняется", – отметил пользователь Reddit.

2. Хотя Meta не озвучила официальное заявление о проблемах, скорее всего, произошла ошибка в системе модерации Instagram. По данным Vocal Media, платформа искусственного интеллекта сканирует посты, чтобы ограничить распространение "чувствительного контента". Однако сбой в алгоритмах мог привести к тому, что шокирующие видео начали массово падать в рекомендации.

3. Еще одно возможное объяснение – недавние изменения в алгоритме Instagram. По данным Vocal Media, обновление могло случайно изменить приоритеты при отборе контента, из-за чего в ленте пользователей оказалось больше "жести" – именно так многие комментаторы охарактеризовали эти изменения.

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