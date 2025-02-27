Instagram начал пугать пользователей по всему миру

Meta пересмотрела свою политику модерации контента, ослабив "ограничения на разжигание ненависти". Теперь Совет по надзору за компанией анализирует изменения, вызвавшие споры. Ослабление уже привело к наплыву пугающего контента в рекомендациях Instagram – пользователи массово жалуются на видео особо жесткого и шокирующего характера, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Techcrunch .

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В январе, незадолго до инаугурации Дональда Трампа, Марк Цукерберг объявил о пересмотре политики модерации контента на платформах Meta. Компания решила ослабить ограничения, чтобы допустить "больше высказываний", что привело к отмене ряда правил о разжигании ненависти, в частности защищающих иммигрантов, ЛГБТК-сообщество и других.

Как сообщает Engadget, Совет по надзору Meta уже изучает несколько случаев, связанных с разжиганием ненависти, чтобы оценить, как работают новые правила.

При этом история взаимодействия Meta с Советом по надзору остается противоречивой. Согласно правилам компании, она обязана принимать решения только в отдельных случаях, но в целом его влияние на глобальную политику ограничено.

Почему Instagram начал показывать жестокие видео: версии

1. Из-за нововведения и возможного cбоя работы искусственного интеллекта 26 февраля рекомендации Instagram были переполнены видео с фрагментами убийств, разбоев и нападений. Пользователи социальных сетей строят теории и главная из них в том, что после сокращения штата компании просто "не хватает рук" на контроль контента.

"Были некоторые увольнения, и можно полагать, что им не хватает рабочей силы, чтобы контролировать это, и теперь, когда это уже не считается маргинальным, а получает много кликов и шокирующих просмотров, алгоритм стремительно меняется", – отметил пользователь Reddit.

2. Хотя Meta не озвучила официальное заявление о проблемах, скорее всего, произошла ошибка в системе модерации Instagram. По данным Vocal Media, платформа искусственного интеллекта сканирует посты, чтобы ограничить распространение "чувствительного контента". Однако сбой в алгоритмах мог привести к тому, что шокирующие видео начали массово падать в рекомендации.

3. Еще одно возможное объяснение – недавние изменения в алгоритме Instagram. По данным Vocal Media, обновление могло случайно изменить приоритеты при отборе контента, из-за чего в ленте пользователей оказалось больше "жести" – именно так многие комментаторы охарактеризовали эти изменения.