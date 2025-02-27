Козловский в суде защитил свою репутацию: страну не предавал и никуда не уезжал

Российский актер Данила Козловский вынужден доказывать, что с момента начала СВО на территории Украины он никуда не уезжал и не предавал свою страну. Он даже был вынужден оспаривать в судебном порядке заявление главы ФПБК Виталия Бородина, передает belnovosti.by

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После обвинений в экстремизме и нарушении миграционных правил Данила Козловский в суде защитил свою репутацию, пишет Дзен-канал «7Дней».

Суд постановил, что Виталий Бородин должен опровергнуть сделанные ранее заявления и принести публичные извинения Козловскому.

Артист торжествует и утверждает, что все заявления Бородина — неправда и теперь это подтверждено официально.

По его словам, глава ФПБК стремился создать вокруг Козловского «атмосферу подозрительности и ненависти».

Он же, «вопреки всем трудностям», все это время продолжал жить в России, «никогда и никуда не уезжал».

При этом российские СМИ пишут, что слухи об эмиграции Козловского ударили по его репутации: он потерял работу, перестал получать предложения о съемках.

Также сообщается, что летом 2024 года он гастролировал по Европе, а также выступал в Латвии и заручился поддержкой Аллы Пугачевой.

Вместе с этим СМИ отмечают, что Козловский часто выезжает в США, где проживает его дочь Ода Валентина.

В ответ на это Козловский продолжает утверждать, что живет в Москве «никуда не убегал» и «никогда не переставал любить свой дом».