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27.02.2025, 18:25

Оскароносный актер и его жена найдены мертвыми в своем доме

Новости Мира 0 868

Двукратный обладатель премии «Оскар» Джин Хэкмен и его супруга, пианистка Бетси Аракава были найдены мертвыми в их доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на телеканал Euronews.

Фото: Global Look Press/Laura Luongo
Фото: Global Look Press/Laura Luongo

Об этом сообщила местная полиция.

Супругов, а такжу их собаку без признаков жизни обнаружили в среду днем.

Офис шерифа Санта-Фе заявил, что следов насильственной смерти на их телах не нашли.

«Мы не считаем, что речь идет о преступлении, однако точная причина гибели на данный момент не установлена».

Тем не менее, расследование по этому делу уже начато. Кинокарьера голливудской звезды насчитывала более 60 лет и была отмечена множеством наград.

На счету Хэкмена по две премии «Оскар» и «Бафта», четыре «Золотых глобуса» и премия Гильдии киноактёров США.

«Оскара» как «Лучший актер» он получил за роль Джимми «Попая» Дойла в триллере Уильяма Фридкина «Французский связной» в 1971 году.

Сыграв Малыша Билла Даггета в вестерне Клинта Иствуда «Непрощенный» в 1992 году, Хэкмен вновь стал лауреатом престижной премии — уже как «Лучший актер второго плана».

Джину Хэкмену было 95 лет, Бетси Аракаве — 63 года.

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