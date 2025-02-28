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27.02.2025, 19:17

В Азербайджане хотят обязать мужчин делать пенсионные отчисления за неработающих жен

Новости Мира 0 477

В Азербайджане предложили законодательно закрепить требование о переводе части зарплаты мужчиной в пенсионный фонд своей супруги, если он не позволяет ей работать, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Report.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

С такой инициативой выступил депутат Милли Меджлиса (парламента) Мубариз Гурбанлы. Он подчеркнул, что мужчины, запрещающие женам работать, должны нести ответственность за их пенсионное обеспечение.

"Некоторые мужчины не разрешают своим женам работать, что в дальнейшем негативно сказывается на ее пенсионном обеспечении. В таких случаях часть зарплаты мужчины должна перечисляться в пенсионный фонд женщины. Это нужно закрепить в законодательстве. Мужчина не должен противиться этому, так как сам лишает супругу возможности работать", - сказал депутат.

Отметим, что в конце 2024 года сообщалось, что в Азербайджане планируют создать частные пенсионные фонды. Тогда сообщалось, что граждане смогут переводить свои социальные взносы из Госфонда соцзащиты на личные счета в частных фондах, где накопления станут основой для будущих выплат.

Эксперты отмечали, что новая система позволит гражданам Азербайджана получать пенсию из двух источников одновременно: от государства и от частного фонда.

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