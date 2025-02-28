Умер легендарный шахматист Борис Спасский

Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Ему было 88 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации шахмат России Андрея Филатова, передает Tengrinews.kz .

Фото: port-express.net

В 1966-м Спасский в матче за шахматную корону проиграл Тиграну Петросяну, через три года он взял реванш и стал чемпионом мира. В 1972 году Спасский проиграл Роберту Фишеру.

Спасский — двукратный чемпион СССР (1961, 1973), десятикратный участник Олимпиад.

В 18 лет Спасский стал самым молодым гроссмейстером в истории на тот момент.

В 1976 году Борис Спасский эмигрировал во Францию. На родину он вернулся только в 2012 году. После смерти в 2010 году Василия Смыслова Борис Спасский стал старейшим чемпионом мира по шахматам среди живущих.

"Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны", — сказал Филатов.

Всего Спасский принял участие в более чем 60 международных турнирах, в 19 из них он одержал победу.

Фото: Tengrinews.kz

На пересечении проспекта Республики и улицы Кенесары в Астане есть уютный сквер. Его еще называют "шахматным", или сквером шахматистов. Здесь растет дерево, посаженное Борисом Спасским.