Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные дети

Ученые исследовали возможную связь между месяцем рождения детей и их интеллектуальными способностями и получили интересные результаты, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Baku , согласно исследованию, проведенному в США, было установлено, что дети, рожденные в определенные месяцы, обладают более высоким интеллектуальным потенциалом.

Сентябрьские дети – академики

Исследования показали, что дети, рожденные в сентябре, отличаются более высокими академическими достижениями. Анализ успеваемости одного миллиона школьников в США показал, что те, кто родился в сентябре, добиваются лучших результатов как в школе, так и в университете.

Августовские дети – спортсмены

Однако в спортивной сфере наблюдается обратная тенденция – большинство успешных спортсменов родились именно в августе. Особенно много звездных игроков в таких видах спорта, как футбол и баскетбол, оказалось среди людей, родившихся в последний месяц лета.

Дети, рожденные сентябре – декабре, – вундеркинды

По данным Национального бюро экономических исследований США, дети, рожденные в период с сентября по декабрь, начинают обучение в школе позже, чем рожденные летом. Это положительно сказывается на их интеллектуальном развитии.