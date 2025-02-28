Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные дети

Как пишет Baku
, согласно исследованию, проведенному в США, было установлено, что дети, рожденные в определенные месяцы, обладают более высоким интеллектуальным потенциалом.
Сентябрьские дети – академики
Исследования показали, что дети, рожденные в сентябре, отличаются более высокими академическими достижениями. Анализ успеваемости одного миллиона школьников в США показал, что те, кто родился в сентябре, добиваются лучших результатов как в школе, так и в университете.
Августовские дети – спортсмены
Однако в спортивной сфере наблюдается обратная тенденция – большинство успешных спортсменов родились именно в августе. Особенно много звездных игроков в таких видах спорта, как футбол и баскетбол, оказалось среди людей, родившихся в последний месяц лета.
Дети, рожденные сентябре – декабре, – вундеркинды
По данным Национального бюро экономических исследований США, дети, рожденные в период с сентября по декабрь, начинают обучение в школе позже, чем рожденные летом. Это положительно сказывается на их интеллектуальном развитии.
Интересные результаты исследования: рожденные осенью и зимой в среднем живут дольше, чем появившиеся на свет весной и летом.
Таким образом, месяц рождения влияет не только на знаки зодиака и дни рождения, но и на интеллект, а также на продолжительность жизни.
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