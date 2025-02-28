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28.02.2025, 07:01

Самолет Владимира Зеленского приземлился на авиабазе в США

Новости Мира 0 973

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США. Его самолет приземлился на авиабазе Joint Base Andrews, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "24 канал".

Иллюстративное фото: офис президента Украины
Иллюстративное фото: офис президента Украины

Известно, что рейс президентского A319 длился 8 часов и 2 минуты. Борт летел из аэропорта Шаннон, что в Ирландии, где Зеленский делал небольшую остановку. Приземлился президентский самолет на военной авиабазе Joint Base Andrews, что в штате Мэриленд.

По пути в США Владимир Зеленский совершил короткую остановку в Ирландии. Самолет сел в аэропорту Шеннон на западе страны. Во время этой остановки Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином.

Президент Украины совершит визит в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что во время встречи лидеры подпишут соглашение о редкоземельных металлах.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский посетит Белый дом в пятницу, 28 февраля, для подписания соглашения, предоставляющего США права на природные ресурсы Украины.

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