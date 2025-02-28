Список гостей скандального “острова педофилов“ опубликует Минюст США

Минюст США готовится обнародовать материалы, связанными с делом осужденного за сексуальные преступления и торговлю людьми Джеффри Эпштейна. Об этом заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди в интервью Fox9 , передает Tengrinews.kz .

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По ее словам, Министерство юстиции США планирует обнародовать списки пассажиров и имена людей, связанных с делом финансиста и осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.

"Думаю, завтра появятся новые сведения о деле Эпштейна… Будет опубликовано множество списков пассажиров, множество имен, масса информации. Вас от этого стошнит", — сказала Бонди в эфире Fox News.

По ее словам, перед публикацией документов будут приняты все меры для защиты личных данных более 250 жертв.

Запрос в Минюст и ФБР с требованием обнародовать списки пассажиров частного самолета и вертолета Эпштейна, а также записи с камер видеонаблюдения в его доме во Флориде ранее направила сенатор от штата Теннесси Марша Блэкберн.

Некоторое время назад Трамп подписал указ о рассекречивании документов, представляющих общественный интерес: материалов по делу Эпштейна, а также расследований убийств Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

Документы уже попали в руки журналистов. Обзор опубликованных документов показал, что они содержали значительные правки и в основном информацию, которая уже была опубликована ранее. Хотя папки, по-видимому, были помечены как "рассекреченные", оставались вопросы относительно того, были ли они когда-либо засекречены, пишет издание Time.

Среди ранее опубликованных по делу Эпштейна данных - имена лиц, причастных к его делу. Известные политики, звезды первой величины, ведущие общественные деятели - все они упомянуты в файлах Джеффри Эпштейна. Однако полный список его клиентов никогда не публиковался.

Финансиста и миллиардера Джеффри Эпштейна в июле 2019 года обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. По версии следствия, он с 2002 по 2005 год подвергал сексуализированному насилию несовершеннолетних девушек в своем доме, а также платил им за секс и заставлял приводить ровесниц.

Через месяц после задержания Эпштейн умер в заключении. Его смерть официально признали самоубийством.