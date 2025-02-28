Украина, США и Россия: что произошло ночью 28 февраля

Главное о событиях в Украине, США и России на утро 28 февраля - в подборке Tengrinews.kz .

Иллюстративное фото: офис президента Украины

Президент США продлил санкции против России

Президент США Дональд Трамп продлил на год режим ЧС, предусматривающий действие ряда санкций против России, говорится в документе Белого дома, переданном в американский Федеральный реестр.

"Я продлеваю на год национальный режим ЧС, введенный указом 13660", - написал Трамп.

Указ, Executive Order 13660, был принят 6 марта 2014 года в ответ на аннексию Крыма Россией. Документ подписал президент Барак Обама. Он закрепил ограничения против российских физических и юридических лиц, а также ввел механизм вторичных санкций.

Визиты европейских лидеров в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с премьер- министром Великобритании Киром Стармером. Политики обсуждали украинский вопрос и совместные меры безопасности.

На пресс-конференции перед переговорами со Стармером президент США несколько раз сказал, что "верит" президенту России Путину.

"Я знаю его уже долгое время и... Я не верю, что он нарушит свое слово. Я... когда мы заключим сделку, я думаю, что она будет держаться", — сказал Трамп.

Дональду Трампу задали гипотетический вопрос, будут ли США помогать британским войскам, если они будут дислоцированы в Украине и подвергнутся нападению со стороны России.

"Вы знаете, я всегда замечал за британцами, что им помощь особенно не нужна. Они сами очень хорошо справляются. Это звучит так, как будто я уклоняюсь от ответа, но я не уклоняюсь. Британцы — невероятные солдаты, это невероятная армия, и она сама о себе позаботится", - сказал Трамп.

Напомним, Великобритания наряду с Францией выражает готовность, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, направить в Украину военный контингент, призванный помочь Киеву в случае нового нападения России. При этом Стармер неоднократно подчеркивал в последние недели, что этому контингенту потребуются гарантии поддержки со стороны США.

"Жесткий и справедливый мир": итоги встречи Трампа и Стармера

После переговоров лидеры двух стран снова встретились с журналистами. Трамп намекнул на напряжённые переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Вы были великолепны в наших обсуждениях. Однако вы очень жёсткий переговорщик. Не уверен, что мне это нравится, но это нормально", — сказал Трамп сегодня днём во время совместной пресс-конференции.

Кир Стармер призвал президента США Дональда Трампа не заключать никакого мирного соглашения в Украине, которое "вознаградит" Россию или её союзников.

"Господин президент, я приветствую вашу глубокую и личную приверженность делу установления мира и прекращения убийств. Но мы должны сделать всё правильно. После Второй мировой войны в Соединённом Королевстве появился известный лозунг "Мы должны завоевать мир", и именно это мы должны сделать сейчас, потому что мир не может быть таким, чтобы он вознаграждал агрессора или поощрял опасные режимы, такие как Иран", — сказал Стармер.

Премьер-министр Великобритании заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом мирное соглашение с Украиной, которое будет жестким и справедливым, и что Великобритания готова оказать поддержку в его реализации и "поднять самолеты в воздух".

"Сегодня мы обсудили план достижения жесткого и справедливого мира, который Украина поможет сформировать и который будет подкреплен силой, чтобы не дать Путину вернуться за большим", — сказал Стармер, находясь рядом с Трампом в Белом доме.

Стармер также отметил, что Великобритания приняла "самое масштабное решение об увеличении расходов на оборону со времён холодной войны".

Трамп заявил, что сделка с Украиной по поставкам полезных ископаемых является необходимой Киеву гарантией безопасности на случай нового конфликта с Россией, отклонив призыв премьер-министра Великобритании Кира Стармера об увеличении военной поддержки со стороны США.

Трамп также заявил, что пункт о коллективной безопасности стран НАТО будет работать и в случае европейских миротворцев в Украине, но он уверен, что "этого не потребуется".

Поездка Стармера в Вашингтон состоялась через несколько дней после визита премьер-министра Франции Эммануэля Макрона.

Дональд Трамп ответил на вопрос, считает ли он по-прежнему президента Украины Владимира Зеленского диктатором.

"Разве я это сказал? Не могу поверить, что я мог это сказать", — сказал Трамп.

При этом Трамп не сказал, воспользуется ли он возможностью извиниться перед Зеленским.

"Я думаю, что завтра утром у нас будет очень хорошая встреча. Мы отлично поладим. Да, мы испытываем друг к другу большое уважение. Я очень уважаю его. Мы предоставили ему много оборудования и много денег, но они сражались очень храбро, как бы вы к этому ни относились. Они действительно сражались. Кто-то должен был использовать это оборудование, и в этом смысле они были очень храбрыми", — заявил он.

Трамп отметил, что Зеленский встретится с ним в Белом доме в 11 утра по восточному времени в пятницу.

Зеленский прибыл в США для подписания соглашения о редкоземельных минералах

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США 28 февраля. Его самолет приземлился на авиабазе Joint Base Andrews.

По пути в США Владимир Зеленский совершил короткую остановку в Ирландии. Самолет сел в аэропорту Шеннон на западе страны. Во время этой остановки Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином.