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28.02.2025, 10:01

Правила репатриации в Россию предложили обновить

Новости Мира 0 443

В Госдуме предложили скорректировать некоторые понятия в правилах репатриации в Россию. Об этом сообщил РБК первый замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками нижней палаты парламента Константин Затулин, передает Lenta.ru

Фото: Globallookpress.com
Фото: Globallookpress.com

Он отметил, что соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение. По информации Затулина, было выдвинуто скорректировать критерии, необходимые для признания гражданина другого государства соотечественником. Признан соотечественником может быть человек, живущий за пределами России, относящийся к историческим проживающим на территории России народам, и тот, чьи прямые предки родились или проживали на территории РФ.

К последним следует относить лиц, проживающих в государствах-бывших республиках, входивших в состав СССР, и имеющих их гражданство, разъяснил парламентарий.

Законопроектом предлагается дать право иностранцу или лицу без гражданства ходатайствовать о репатриации, если он признан соотечественником, говорит на русском языке и спокойно использует его в быту, указал Затулин.

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