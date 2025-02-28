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28.02.2025, 11:21

В РФ заблокировали миллионы SIM-карт иностранцев

Новости Мира 0 478

Роскомнадзор (РКН) сообщил о блокировке 9,5 миллиона SIM-карт, принадлежащих иностранным гражданам, в рамках усилий по верификации данных абонентов. Мера была принята в период с мая по конец декабря 2024 года. Об этом сообщает издание «Российская газета» («РГ»), передает Газета.Ru

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Как заявили в ведомстве, с момента запуска системы контроля в сентябре 2023 года, проверку прошли свыше 424 миллионов номеров, включая 22,4 миллиона, оформленных на иностранцев. В 2024 году было выявлено 128 миллионов нарушений в данных абонентов, большая часть которых (124 миллиона) была оперативно исправлена. Тем не менее, 4 миллиона SIM-карт, по которым достоверные сведения так и не были предоставлены, были заблокированы, а договоры с абонентами приостановлены или расторгнуты.

В январе 2025 года тенденция к блокировке продолжилась: операторы связи отключили еще 989,2 тысячи SIM-карт из-за недостоверных данных. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 217,1 тысячи.

Особое внимание РКН уделяет номерам, которыми пользуются иностранцы. В рамках мониторинга с использованием Системы контроля состояния идентификационных модулей (КСИМ), операторы проверили данные 22,4 миллиона номеров, принадлежащих 11,2 миллиона иностранных граждан. В связи с вступившими в силу в начале 2025 года новыми законодательными нормами, все эти номера подлежали повторной идентификации, а количество SIM-карт на одного иностранца не должно превышать десяти.

По данным РКН, повторную идентификацию прошли 6 миллионов иностранцев, владеющих 12,9 миллиона номеров. Остальные 5,2 миллиона иностранных граждан не прошли верификацию, что привело к расторжению договоров и блокировке 9,5 миллиона SIM-карт, которыми они пользовались.

КСИМ, к которой подключены все операторы мобильной связи, обеспечивает проверку абонентских данных с использованием информации из МВД, ФНС и Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). При обнаружении неточностей, РКН направляет операторам запросы на уточнение данных.

В ведомстве также анонсировали запуск с 1 апреля 2025 года сервиса на портале «Госуслуги». С его помощью граждане смогут получить информацию обо всех оформленных на их имя договорах связи, что, как ожидается, позволит снизить количество случаев оформления SIM-карт на граждан без их ведома.

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