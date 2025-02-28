Врата в ад реальны: где находятся и как объяснить их существование

В подземелье турецкого города Памуккале археологи нашли полутораметровую мраморную скульптуру трехголового пса Цербера, который, согласно мифологии, охраняет врата ада и является проводником в мир иной. Это открытие стало основанием для того, чтобы назвать место «адом», передает "Вечерняя Москва"

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При входе в пещеру были обнаружены многочисленные останки животных и птиц. В результате исследований выяснилось, что причиной их смерти стали пары диоксида углерода, выделяющиеся из недр пещеры.

— Этот феномен Цицерон отмечал в своих записях, когда посещал Иераполь, — рассказал преподаватель кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Антон Анферов.

Предполагается, что древние люди знали об опасных свойствах этого места и использовали его для ритуалов. Вероятно, именно поэтому жители Иераполя называли пещеру «вратами в ад», не имея объяснения для гибели живых существ и приписывая это потусторонним силам.