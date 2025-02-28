Почему врачи запрещают пить витамины: результаты новых исследований

Реклама убеждает нас, что витамины в таблетках — панацея от всех болезней. Но последние данные говорят об обратном: синтетические добавки часто бесполезны, а иногда даже опасны, передает belnovosti.by

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Например, избыток витамина А повышает риск переломов, а высокие дозы витамина Е нарушают свертываемость крови.

Исследования показывают, что поливитамины не снижают риск рака, инфаркта или деменции.

Более того, они создают иллюзию заботы о здоровье, из-за чего люди меньше фокусируются на настоящих методах профилактики — питании и спорте.

Так что же делать? Получать витамины из еды.

Цитрусовые, болгарский перец и квашеная капуста богаты витамином С.

Жирная рыба и яйца содержат витамин D, которого не хватает 80 % людей.

Гречка, орехи и бобовые восполнят дефицит магния.

Только в натуральных продуктах витамины усваиваются полностью и работают синергетически с другими веществами.

Если же вы живете в регионе с дефицитом солнца или придерживаетесь строгой диеты, перед приемом добавок обязательно сдайте анализы.

Помните: нет волшебной таблетки для здоровья. Сбалансированный рацион, сон и движение — вот три кита, на которых держится профилактика болезней.

Не забывайте, что медики против самолечения и часто напоминают своим пациентам, к чему приводит практика самостоятельной постановки диагноза и назначения лекарственных препаратов.