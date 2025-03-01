В работе WhatsApp произошел массовый сбой

Пользователи WhatsApp в России сообщили о сбоях в работе приложения. Об этом свидетельствуют данным сервиса Downdetector , передает Газета.Ru

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Сервис сообщает, что количество жалоб на работу мессенджера начало увеличиваться с 18:45 по московскому времени. Основная часть жалоб поступила от жителей Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Ставрополья. Наиболее часто пользователи сталкиваются с проблемой отсутствия уведомлений. Также поступают жалобы на неполадки в работе мобильного приложения, сайта и личного кабинета.

Количество жалоб на данный момент превысило четыре тысячи.

По данным Downdetector, проблемы в работе WhatsApp также фиксируют пользователи по всему миру. Наблюдаются сбои и в других приложениях компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

12 февраля пользователи Telegram из России сообщили о сбоях в работе мессенджера.

24 января пользователи интернета в РФ столкнулись с массовым сбоем в работе мобильных операторов и различных сервисов. Неполадки фиксировались у абонентов «Ростелекома», а также у мобильных операторов Yota, «МегаФон», T2, МТС, «Билайн», у пользователей мессенджеров Telegram и WhatsApp, игровых сервисов Steam, платформ Twitch, а также Roblox, Genshin Impact и многих других платформ.