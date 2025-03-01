Украинский лидер Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после провальной встречи с президентом США Дональдом Трампом . Об этом сообщает Reuters .

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского была отменена после перепалки на их встрече в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщает журналистка CNN Кэйтлин Коллинс в соцсети X.

«Пресс-конференция отменена», — написала она.

Трамп отметил, что в ходе встречи было установлено, что Зеленский «не готов к миру». Также американский президент заявил о приоритете установления мира над получением тактических преимуществ и осудил поведение Зеленского во время пресс-конференции.

Также американский лидер подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в Овальном кабинете и сможет вернуться, «когда будет готов к миру».