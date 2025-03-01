Названы четыре знака, с которыми случатся неприятности в эти выходные

Эти выходные могут стать испытанием для некоторых знаков зодиака. Внезапные конфликты или неудачное стечение обстоятельств могут вывести из равновесия, сообщает Zakon.kz .

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Близнецы

Ваше неумение держать язык за зубами может сыграть с вами злую шутку. Постарайтесь не обсуждать чужие дела и избегать двусмысленных комментариев.

Дева

Возможно, кто-то из вашего окружения не выполнит свои обещания и это испортит вам настроение. Будьте готовы к тому, что не все пройдет так, как вы запланировали.

Козерог

Рабочие вопросы могут нарушить ваши выходные. Даже если вы мечтали отдохнуть, неожиданные обязанности или срочные дела заставят вас заниматься тем, чего совсем не хотелось.

Водолей

Неожиданные разногласия с близкими могут омрачить выходные. Вам покажется, что вас не понимают, и это может привести к неприятному разговору. Держите эмоции под контролем.