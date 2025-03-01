Названы симптомы передозировки энергетиками

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Среди признаков передозировки энергетиками можно выделить симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы, такие как тахикардия (ускорение сердечного ритма) и аритмия (нарушение сердечного ритма). Также могут возникнуть проблемы с нервной системой: человека бросает в пот, появляется тремор рук. Со стороны желудочно-кишечного тракта может возникнуть тошнота, метеоризм и диарея. Потливость и другие подобные симптомы могут быть признаками передозировки энергетических напитков, - рассказала Солнцева.

Употребление энергетических напитков имеет ряд ограничений. В первую очередь, это касается взрослых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, так как в таких напитках содержится большое количество сахара. Также не рекомендуется употреблять энергетики при психических патологиях.