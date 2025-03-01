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01.03.2025, 14:20

Илон Маск стал отцом в 14-й раз

Новости Мира 0 500

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск снова стал отцом. Уже в 14-й раз. 39-летняя топ-менеджер корпорации Neuralink Шивон Зилис родила предпринимателю сына по имени Селдон Ликург, сообщает Zakon.kz.

Фото: Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Об этом известила сама Зилис на своей странице в соцсети X 28 февраля 2025 года.

"Обсудила это с Илоном, и в свете дня рождения прекрасной Аркадии мы подумали, что стоит также просто прямо рассказать о нашем чудесном и невероятном сыне Селдоне Ликурге", – уточнила она.

Сам Маск отреагировал на публикацию смайликом в виде сердечка.

Из информации различных СМИ известно, что это четвертый ребенок Маска и Зилис и, вероятно, 14-й ребенок Маска в целом.

Также сообщается, что Зилис познакомилась с Маском, когда начала работать в OpenAI. Изначально ее отношения с бизнесменом не были романтическими. В августе 2021 года у Зилис и Маска родились близнецы Азур и Страйдер. В то время основатель Tesla состоял в отношениях певицей Граймс (настоящее имя Клэр Буше).

В начале 2024 года Зилис родила от Маска еще одного ребенка, пол и имя которого пока не раскрывались. В январе 2025 года она впервые вышла в свет с миллиардером, посетив инаугурацию Дональда Трампа. До этого на мероприятиях подобного уровня пара не появлялась.

Еще интересным фактом является то, что не так давно, 15 февраля 2025 года, 26-летняя американская консервативная активистка и писательница Эшли Сент-Клер заявила о том, что Илон Маск стал отцом в 13-й раз.

 

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