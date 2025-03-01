Россиянка ела блины на скорость, подавилась и умерла

В Красноярском крае 36-летняя женщина участвовала в конкурсе "Блиноед", проводимом местным Домом культуры. К сожалению, праздник закончился трагедий. Участница насмерть подавилась блином, сообщает Zakon.kz .

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Очевидцы рассказывают, что, стремясь к победе, она почти не пережевывала еду.

В какой-то момент женщина начала задыхаться, и не дождавшись врачей, скончалась. Причина ее смерти пока устанавливается, но уже сообщается о возможном алкогольном опьянении.

Также, по данным издания Telegram-канала 112, полиция проводит проверку, но по предварительным данным, мероприятие было организовано на должном уровне, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.