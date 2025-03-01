На Западе случайно нашли грибок, который превращает жертву в «зомби»

Грибок, превращающий носителя в «зомби», случайно обнаружили на заброшенном складе в Северной Ирландии, передает Вечерняя Москва .

Иллюстративное фото: Pixabay

В 2021 году сотрудники BBC, работая над сериалом «Зимний дозор», вместе с датскими и британскими учеными посетили объект. Там специалисты заметили свисающего с потолка мертвого паука, покрытого странным налетом. После осмотра нашли еще несколько погибших членистоногих.

Изучением находки занялся Институт биоразнообразия Вестердейка в Утрехте. Ученые решили продолжить исследования в пещерах, где обнаружили пауков с бледными «стержнями», покрытыми спорами грибов. Как сообщил журнал Fungal Systematics and Evolution, науке этот грибок ранее не был известен - его назвали Gibellula attenboroughii.

Организм действует хитро: его споры проникают в гемолимфу паука и химическими сигналами заставляют его выйти из укрытия на открытое пространство, где он погибает. После этого на теле формируются структуры, распространяющие споры по воздуху. Они также выделяют антибиотик, мумифицирующий жертву, передает РИА Новости.

Группа врачей и ученых из США смогла получить более подробные данные о новой разновидности заболевания, которое нарекли оленьей зомби-болезнью.