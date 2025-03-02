Во Франции выписали Трампа из союзников Европы

Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что после встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, которая закончилась скандалом, американский лидер больше не является союзником Европы, передает Tengrinews.kz .

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В интервью Le Monde Франсуа Олланд проанализировал первые несколько недель работы Дональда Трампа после возвращения на пост президента. Бывший глава Франции отметил, что цель Трампа — открыть новую главу в сегодняшней геополитике, где имеют значение только три оси власти: США, Россия и Китай, оставив Европу позади.

И мы должны сделать вывод, что, хотя американский народ по-прежнему наши друзья, администрация Трампа больше не наш союзник, - сказал Олланд.

Напомним, в пятницу, 28 февраля, Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора президент Украины вступил в публичную ссору с вице-президентом США Джей Ди Венсом, а затем и с Трампом.

После публичного конфликта Зеленский досрочно покинул Белый дом. Стороны не подписали соглашение о полезных ископаемых. Европейские лидеры выразили поддержку Владимиру Зеленскому и Украине.