Жителей Земли может ждать метеоритный дождь

Возможное столкновение через несколько лет астероида 2024 YR4 с Луной может спровоцировать взрыв и последующий метеоритный дождь на Земле. Об этом астроном Леонид Еленин рассказал ТАСС .

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Специалисты полагают, что астероид 2024 YR4 может сблизиться с Землей 22 декабря 2032 года. Вероятно также его столкновение с Луной. Однако более точных прогнозов пока получить невозможно. Орбита астероида станет известна только в 2028 году.