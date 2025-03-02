Беднее на 90%: сбежавший из России рэпер из-за нового закона потерял доход от россиян

Рэпер Алишер Моргенштерн* (Валеев*) констатировал, что в связи с новым законом о спецсчетах для иноагентов стал значительно беднее. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает Eadaily.com.
Моргенштерн пропал с площадок, а я стал беднее на 90%, - написал он.
Он объяснил, что вышедший 14 февраля новый альбом уже пропадал с российских стриминговых платформ на какое-то время, а композиции его авторства вылетели из чартов.
В связи с новым законом, который вступает в силу 1 марта, я больше не получаю денег за музыку с территории России, а это 90% моей аудитории. Мой новый альбом был снят с российских площадок, - отметил Моргенштерн, но добавил, что так просто от него избавиться никому не удастся.
Было принято решение перезалить релиз как некоммерческий.
Буду рад, если поддержите звездочками или покупками мерча, я начинал с бренчания в переходе, мне не привыкать клянчить бабки за музон, - заключил Моргенштерн.
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