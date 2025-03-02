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01.03.2025, 23:05

“Вы должны найти способ“: генсек НАТО призвал Зеленского помириться с США

Новости Мира 0 585

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что посоветовал Владимиру Зеленскому наладить отношения с Дональдом Трампом после напряженной встречи в Вашингтоне. Об этом передает CGTN America, передает rtvi.com

Фото: online47.ru
Фото: online47.ru

«Я сказал Зеленскому, что вы должны найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом и администрацией США», — отметил Рютте.

По его мнению, США, Киев и ЕС должны «держаться вместе» ради «прочного мира» на Украине. После жесткой встречи в Белом доме Рютте успел провести два телефонных разговора с Зеленским.

В беседе с BBC генсек НАТО уточнил, что «не имеет права говорить, что обсуждалось», но рассказал, что призвал украинского лидера «найти способ» восстановить отношения с Трампом.

При этом он отметил, что сказал Зеленскому — «мы должны уважать» то, что Трамп сделал для Украины до этого. Рютте напомнил, что во время первого срока Трампа (2017—2020 годы) США одобрили продажу противотанковой ракетной системы Javelin.

«Мы действительно должны отдать должное Трампу», — добавляет Рютте.

В воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоится встреча лидеров более 10 европейских стран, которых пригласил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Участники саммита обсудят конфликт России и Украины, а также вопросы, связанные с безопасностью Европы. В обсуждениях примет участие Зеленский, который вылетел в Лондон из Вашингтона после неудачной встречи с Трампом.

Ранее в Белом доме прошла встреча Зеленского, Трампа и Вэнса, итогом которой должно было стать подписание соглашения об использовании редкоземельных ископаемых Украины.

Вместо этого встреча переросла в критику Зеленского: Трамп и Вэнс обвинили его в том, что он, по их словам, недостаточно благодарен за поддержку со стороны США, а также назвали слабой его переговорную позицию в конфликте с Россией.

Кроме того, американский лидер приказал своему коллеге досрочно покинуть Белый дом и отменил запланированную совместную пресс-конференцию. Позднее источник в Белом доме рассказал Washington Post, что Вашингтон рассматривает вариант прекратить все поставки военной помощи Украине, включая косвенные.

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