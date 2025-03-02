Трамп подписал указ о признании английского официальным языком США

Дональд Трамп подписал указ, провозглашающий английский язык официальным в Соединенных Штатах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The New York Times .

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Этот указ отменяет распоряжение администрации Билла Клинтона, обязывавшее государственные учреждения и получателей федерального финансирования предоставлять языковую поддержку людям, не говорящим на английском.

На данный момент более 30 штатов уже признали английский своим официальным языком.

Хотя более трех четвертей американцев говорят дома исключительно на английском, в стране проживает около 42 миллионов испаноязычных и три миллиона носителей китайского языка.

"Установление английского в качестве официального языка способствует единству, повышает эффективность работы правительства и создает условия для гражданского участия", - говорится в заявлении Белого дома.

Трамп давно поддерживает инициативы по распространению политики "только английский" в США. В 2015 году, будучи кандидатом в президенты, он высмеял своего соперника Джеба Буша за то, что тот иногда отвечал на вопросы на испанском языке.