Две бутылки пива состаривают ваш мозг на 10 лет, показало исследование

Исследование 2022 года, включающее более 36 000 снимков мозга, показало, что употребление всего двух бутылок пива или двух бокалов вина в день может состарить мозг на 10 лет. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, проанализировало снимки МРТ, сделанные взрослыми людьми среднего возраста, и показало, что даже умеренное употребление алкоголя приводит к уменьшению объема мозга, сообщает ferra.ru .

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Эффект был кумулятивным: выпитая половина кружки пива в день оказывала небольшое влияние, равное примерно шести месяцам старения, в то время как одна кружка пива или бокал вина приравнивались к двум годам старения.

Ученые предупреждают, что воздействие алкоголя на мозг не является линейным, то есть каждая последующая порция может нанести больший вред, чем предыдущая.

Издание предупреждает, что статьи новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.