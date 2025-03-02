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02.03.2025, 15:29

Секретная кнопка в вашем авто, которая сэкономит вам 30% бензина. Где она

Новости Мира 0 431

Вы тратите тысячи на бензин, даже не подозревая, что в машине есть «волшебная» кнопка. Она не добавит мощности, не включит турбину, но заставит бак опустошаться медленнее, передает belnovosti.by

Фото: © Белновости
Фото: © Белновости

Речь о круиз-контроле. Да, вы используете его на трассе, но 90 % водителей делают это неправильно.

Они включают его на ровном участке и расслабляются. А потом удивляются, почему расход не снижается.

Секрет в том, что круиз-контроль — не автомат, а инструмент. Им нужно управлять.

Вот как это работает: на спуске система поддерживает скорость, но не тратит топливо — машина катится за счет гравитации. На подъеме она, наоборот, впрыскивает горючее, чтобы сохранить заданные цифры на спидометре.

Ваша задача — отключать круиз-контроль перед каждым подъемом. Слегка сбросьте газ, позвольте скорости упасть на 5–7 км/ч. Когда дорога снова станет ровной, активируйте кнопку. Так вы избежите «топливных штурмов» при наборе высоты.

Но это не всё. Даже в городе круиз-контроль может быть полезен. На длинных прямых участках он поддерживает скорость точнее, чем человеческая нога. Вы не замечаете, как постоянно подгазовываете, чтобы компенсировать отставание.

Каждая такая корректировка — лишние миллилитры бензина. Круиз-контроль исключает эти микроколебания.

Но есть нюанс: система бесполезна, если вы любите резкие обгоны или ездите в плотном потоке. Она для тех, кто предпочитает плавность.

Попробуйте эксперимент: на следующей заправке залейте полный бак и используйте этот метод. Вы удивитесь, как далеко уедете.

А еще проверьте, нет ли у вас адаптивного круиз-контроля. Если есть — он еще умнее. Система анализирует рельеф дороги по навигации и заранее регулирует скорость.

Но даже базовая версия сэкономит вам 20–30 % топлива. Главное — перестать думать о кнопке как о «ленивом помощнике». Это ваш финансовый союзник.

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