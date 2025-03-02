В Белом доме рассказали, кто съел обед Зеленского

СМИ продолжают разбирать подробности случившегося в минувшую пятницу в Овальном кабинете, передает belnovosti.by

Фото: © Белновости

Как стало известно, после того, что устроил украинский лидер на встрече с президентом США, Дональд Трамп решили отменить не только встречу и пресс-конференцию, но еще и обед.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что после случившегося Дональд Трамп съел обед Зеленского.

Пресс-секретарь рассказала о том, что случилось после словесной перепалки журналистам местного телеканала Fox News.

Ведущая новостей среди прочего поинтересовалась, что случилось, и кто решил отменить запланированный обед.

При этом журналистка решила пошутить и поинтересовалась, смогла ли хоть что-нибудь попробовать Каролин Левитт.

Президенту (Трампу - Прим.ред) понравился обед, сегодня он в прямом и переносном смысле съел обед <...> Зеленского, — приводит МИА «Россия сегодня» ответ пресс-секретаря Белого дома.

Далее госпожа рассказала, что решение отменить обед принял президент США.

Напомним, что встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошла в пятницу.

Из-за устроенной киевским гостем перепалки было сорвано подписание сделки по добыче редких ископаемых в Украине.

Позже американские СМИ сообщили, что подписание сделки отменено, а в президентской администрации подняли вопрос о приостановке оказания помощи Украине.