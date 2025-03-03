«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенге

Руководитель образовательного учреждения в Баку высказала свое недовольство по поводу презента на день рождения от преподавательского состава, оцененного в 600 манатов (эквивалентно 176 196 тенге), и в процессе беседы допустила оскорбительные высказывания в адрес учителей, о чем сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Кадр из видео

По информации издания Oxu.Az, в социальных сетях была обнародована аудиозапись, зафиксировавшая разговор между директором средней школы №231 поселка Гюргян Пираллахинского района Баку, Ламией Ильхамсой, и ее педагогическим коллективом. Директор выразила свое недовольство подарком ко дню рождения, стоимость которого достигла 600 манатов, и в ходе общения допустила оскорбления в адрес учителей.

"Мне не нужна подачка", - заявила она.

На данное происшествие отреагировали в Управлении образования города Баку, заявив о проведении тщательного расследования данного инцидента.