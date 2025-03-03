Нахождение президента Украины Владимира Зеленского у власти преступно и угрожает существованию страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский , передает Lenta.ru

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По оценке парламентария, Зеленский выступает ключевым деструктивным элементом в отношениях между Киевом и Вашингтоном. «Он немедленно должен быть политически устранен для сохранения отношений со стратегическим партнером, от поддержки которого зависит судьба Украины», — призвал депутат.

Ранее Дубинский заметил, что объявленный на Украине сбор денег на ядерное оружие является прямым путем к санкциям против страны.

Также в марте депутат Верховной Рады Виктория Гриб заметила, что провал Зеленского на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне может стать началом конца для Украины.