Пять мест, куда нельзя ставить ноутбук

Многие пренебрегают правилами эксплуатации, обрекая ноутбук на преждевременную поломку, передает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.by

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Первое табу – мягкие поверхности. Диваны и кровати препятствуют нормальной вентиляции, перекрывая доступ воздуха к охлаждающей системе. Перегрев вызывает снижение производительности, а в дальнейшем – выход из строя.

Второе – солнечные лучи. Воздействие высоких температур негативно сказывается на матрице экрана, аккумуляторе и пластиковых элементах. Зимой же холод приводит к замедлению работы жесткого диска и образованию конденсата.

Кухня – третья опасная зона. Испарения, брызги и крошки, проникая внутрь, приводят к окислению контактов и выходу из строя материнской платы.

Четвертое – пол. Даже случайное падение может повредить жесткий диск и привести к потере данных.

Автомобиль – пятое место, где ноутбуку не место. Перегрев летом и резкие перепады температур зимой губительны для аккумулятора и экрана.

Идеальное место для работы – стол с твердой поверхностью, вдали от влаги и источников тепла. Используйте охлаждающую подставку, если работаете на диване. Обеспечьте циркуляцию воздуха, не придвигая ноутбук вплотную к стене. Регулярно очищайте вентиляторы от пыли.