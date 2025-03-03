«Анора» признана лучшим фильмом года на церемонии «Оскар»

Фильм «Анора» американского режиссёра Шона Бейкера стал триумфатором премии «Оскар», получив награды в нескольких ключевых номинациях. Картина была отмечена как «Лучший фильм», а также за оригинальный сценарий и монтаж. Главная исполнительница Майки Мэдисон удостоилась звания лучшей актрисы, сообщает Lada.kz со сылкой на rbc.ru .

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На состоявшейся церемонии вручения премии «Оскар» фильм «Анора» одержал победу в нескольких престижных номинациях. Режиссёр Шон Бейкер был признан лучшим постановщиком, а актриса Майки Мэдисон получила награду за лучшую женскую роль. Кроме того, картина получила премии за лучший оригинальный сценарий и монтаж.

Российский актёр Юра Борисов, сыгравший роль второго плана в фильме, также был номинирован, однако статуэтку в этой категории получил Киран Калкин за работу в картине «Настоящая боль» режиссёра Джесси Айзенберга.

Среди других победителей премии «Оскар» в этом году:

Лучшая мужская роль — Эдриен Броуди («Бруталист»);

— Эдриен Броуди («Бруталист»); Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»);

— Зои Салдана («Эмилия Перес»); Лучший звук — «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнёва;

— «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнёва; Лучшие визуальные спецэффекты — «Дюна: Часть вторая»;

— «Дюна: Часть вторая»; Лучший полнометражный анимационный фильм — «Поток» латвийского режиссёра Гинтса Зильбалодиса;

— «Поток» латвийского режиссёра Гинтса Зильбалодиса; Лучший короткометражный анимационный фильм — «В тени кипариса» иранских режиссёров Ширин Сохани и Хоссейна Молаеми;

— «В тени кипариса» иранских режиссёров Ширин Сохани и Хоссейна Молаеми; Лучший международный фильм — бразильский «Я всё ещё здесь» Вальтера Саллеса;

— бразильский «Я всё ещё здесь» Вальтера Саллеса; Лучшая операторская работа — «Бруталист» Брэди Корбета;

— «Бруталист» Брэди Корбета; Лучший дизайн костюмов — мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» Джона Чу;

— мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» Джона Чу; Лучший адаптированный сценарий — «Конклав» режиссёра Эдварда Бергера, сценарист Питер Строан;

— «Конклав» режиссёра Эдварда Бергера, сценарист Питер Строан; Лучший грим и прически — «Субстанция» режиссёра Корали Фаржи;

— «Субстанция» режиссёра Корали Фаржи; Лучшая работа художника-постановщика — «Злая: Сказка о ведьме Запада»;

— «Злая: Сказка о ведьме Запада»; Лучший саундтрек — «Бруталист», композитор Дэниел Блумберг;

— «Бруталист», композитор Дэниел Блумберг; Лучшая оригинальная песня — El Mal из «Эмилии Перес»;

— El Mal из «Эмилии Перес»; Лучший короткометражный документальный фильм — «Единственная девушка в оркестре» о контрабасистке Нью-Йоркской филармонии в 1960 году (Молли О'Брайан и Лиза Ремингтон);

— «Единственная девушка в оркестре» о контрабасистке Нью-Йоркской филармонии в 1960 году (Молли О'Брайан и Лиза Ремингтон); Лучший документальный фильм — палестино-норвежский «Нет другой земли» о депортации палестинцев израильскими военными, снятый израильским журналистом Ювалем Абраамом и палестинским активистом Базелем Адрой;

— палестино-норвежский «Нет другой земли» о депортации палестинцев израильскими военными, снятый израильским журналистом Ювалем Абраамом и палестинским активистом Базелем Адрой; Лучший короткометражный фильм — нидерландский «Я не робот» о трудностях в преодолении CAPTCHA Виктории Вармердам.

Церемония «Оскар» в этом году продемонстрировала широкий спектр победителей, подчеркнув многообразие мирового кинематографа и его влияние на культурное пространство.