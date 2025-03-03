«Анора» признана лучшим фильмом года на церемонии «Оскар»

На состоявшейся церемонии вручения премии «Оскар» фильм «Анора» одержал победу в нескольких престижных номинациях. Режиссёр Шон Бейкер был признан лучшим постановщиком, а актриса Майки Мэдисон получила награду за лучшую женскую роль. Кроме того, картина получила премии за лучший оригинальный сценарий и монтаж.
Российский актёр Юра Борисов, сыгравший роль второго плана в фильме, также был номинирован, однако статуэтку в этой категории получил Киран Калкин за работу в картине «Настоящая боль» режиссёра Джесси Айзенберга.
Среди других победителей премии «Оскар» в этом году:
- Лучшая мужская роль — Эдриен Броуди («Бруталист»);
- Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»);
- Лучший звук — «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнёва;
- Лучшие визуальные спецэффекты — «Дюна: Часть вторая»;
- Лучший полнометражный анимационный фильм — «Поток» латвийского режиссёра Гинтса Зильбалодиса;
- Лучший короткометражный анимационный фильм — «В тени кипариса» иранских режиссёров Ширин Сохани и Хоссейна Молаеми;
- Лучший международный фильм — бразильский «Я всё ещё здесь» Вальтера Саллеса;
- Лучшая операторская работа — «Бруталист» Брэди Корбета;
- Лучший дизайн костюмов — мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» Джона Чу;
- Лучший адаптированный сценарий — «Конклав» режиссёра Эдварда Бергера, сценарист Питер Строан;
- Лучший грим и прически — «Субстанция» режиссёра Корали Фаржи;
- Лучшая работа художника-постановщика — «Злая: Сказка о ведьме Запада»;
- Лучший саундтрек — «Бруталист», композитор Дэниел Блумберг;
- Лучшая оригинальная песня — El Mal из «Эмилии Перес»;
- Лучший короткометражный документальный фильм — «Единственная девушка в оркестре» о контрабасистке Нью-Йоркской филармонии в 1960 году (Молли О'Брайан и Лиза Ремингтон);
- Лучший документальный фильм — палестино-норвежский «Нет другой земли» о депортации палестинцев израильскими военными, снятый израильским журналистом Ювалем Абраамом и палестинским активистом Базелем Адрой;
- Лучший короткометражный фильм — нидерландский «Я не робот» о трудностях в преодолении CAPTCHA Виктории Вармердам.
Церемония «Оскар» в этом году продемонстрировала широкий спектр победителей, подчеркнув многообразие мирового кинематографа и его влияние на культурное пространство.
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