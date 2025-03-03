Пичкали фальсификатом: 14 крупных компаний попались на продаже поддельной «молочки»

Российский рынок молочной продукции потрясен разоблачением: Роспотребнадзор выявил организации, реализовывавшие фальсифицированные товары. Производители, уличенные в подлоге, продавали сливочное масло и творог, содержащие запрещенные компоненты, такие как трансглютаминаза, стерины и растительные жиры, вводя покупателей в заблуждение относительно натуральности продукции.

По информации Life.ru, Генеральная прокуратура РФ инициировала всестороннюю проверку в отношении данных компаний. Параллельно с этим, Общественный совет при Роспотребнадзоре обратился в Минпромторг с просьбой об изъятии всей контрафактной продукции из оборота.

Фальсификат поставлялся в крупные розничные сети, включая "Магнит" и "Пятерочку".

Среди нарушителей оказались компании «Сливочная страна», «Балтком Юни», «Курский сыродельный завод», «Лав Продукт», «ТМК Тверца», «Молпром», «Фурмановский гормолзавод», «Вознесенское», «Масжирпром», «Восход», «Горизонт», «Молсбыт», «Милково» и «Мосальский молочный завод».

Основным способом фальсификации сливочного масла является добавление растительных масел, в частности, пальмового, кокосового и соевого.