Виды спорта, которых следует избегать после 40 лет

После 40 лет организм человека претерпевает изменения, увеличивающие риск травм и развития патологий при физических нагрузках, рассказывает Lada.kz со ссылкой на smi2.ru .

Фото pixabay.com

К факторам, повышающим этот риск, относятся снижение синтеза гормонов, нарушение гормонального фона и обмена веществ, накопление хронических заболеваний, истощение костной ткани, вредные привычки и профессиональные деформации опорно-двигательного аппарата. Поэтому рекомендуется с осторожностью подходить к выбору спортивных дисциплин в этом возрасте.​

Эксперты предупреждают, что после 40 лет следует избегать занятий контактными видами спорта, такими как бокс, смешанные боевые искусства (ММА), борьба и киокушинкай. Эти дисциплины могут привести к серьезным травмам и даже представлять угрозу для жизни. Также не рекомендуется заниматься экстремальными видами спорта, игровыми ударными дисциплинами (хоккей, регби, американский футбол), пауэрлифтингом, тяжелой атлетикой и функциональными тренировками, такими как кроссфит.​

Оптимальными вариантами физической активности после 40 лет являются:​

Для мужчин: футбол, баскетбол, велоспорт, бодибилдинг;​

Для женщин: танцы;​

Универсальные виды спорта для всех: теннис, плавание, пилатес, стретчинг, скандинавская ходьба.​

Однако выбор вида спорта должен быть индивидуальным, учитывая физическую подготовку и состояние здоровья каждого человека.