Юра Борисов отказался называть себя оружием

Актер Юра Борисов ответил на провокационные вопросы зарубежных журналистов на премии «Оскар». Об этом сообщает Super , передает Газета.Ru

Фото: John Locher/Invision/AP

Журналистка американского канала ABC рассказала Борисову, что режиссер Шон Бейкер называет его русским Райаном Гослингом и его «секретным оружием». Она спросила, что актер думает об этом сравнении.

«Я не знаю, я не оружие, я человек», — поделился артист.

97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа прошла 3 марта. В списке претендентов на «Оскар» впервые появился российский актер. Юра Борисов был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора», но статуэтка досталась Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль».

Американский режиссер Шон Бейкер получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» за картину «Анора». За победу в данной номинации боролись Брэди Корбетт с фильмом «Бруталист», Джеймс Мэнголд за картину «Боб Дилан: Никому не известный», а также французский режиссер Жак Одиар за фильм «Эмилия Перес» и Корали Фаржа с фильмом «Субстанция».