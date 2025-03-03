Почему люди всегда уверены, что в прошлом жилось лучше - как нас обманывает собственный мозг

Частое ощущение ностальгии имеет научное обоснование. Многие люди склонны считать, что в прошлом жизнь была лучше, даже если тогда приходилось сталкиваться с серьезными трудностями, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.ru

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Спустя годы события, которые когда-то казались сложными, воспринимаются с теплотой. Например, школьные и студенческие годы вспоминаются с ностальгией, хотя в юности хотелось быстрее вступить во взрослую жизнь.

С точки зрения науки, уверенность в том, что раньше было лучше, объясняется феноменом «розовой ретроспекции». Мозг «редактирует» воспоминания, оставляя преимущественно положительные моменты. Этот термин впервые ввели профессор Вашингтонского университета Теренс Митчелл и исследователь из Северо-Западного университета Ли Томпсон.

По мнению ученых, человек способен приглушать восприятие настоящего, но при этом рассматривать прошлое в более благоприятном свете. Психиатры относят это к когнитивным искажениям.

Наш мозг склонен приукрашивать воспоминания, опуская неприятные моменты. Так, проблемы в школе или сложности с учебой со временем отходят на второй план, уступая место воспоминаниям о теплых встречах с друзьями и приятных прогулках, пишет russian7.ru.

При этом «розовая ретроспекция» не несет негативных последствий — напротив, она помогает оценивать прошлое с позитивной точки зрения, не зацикливаясь на трудностях.