В России рекордно подешевели подержанные автомобили

Средняя стоимость подержанных автомобилей в России за год уменьшилась на 15%. Об этом сообщает портал interfax-russia.ru со ссылкой на «Дром», передает Lada.kz .

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Согласно данным агентства, в феврале россияне приобретали автомобили с пробегом по цене, которая была на 15% ниже, чем годом ранее. В среднем стоимость снизилась с 1,3 млн до 1,1 млн рублей.

Сильнее всего за этот период подешевели Toyota Vista (-45%), Hyundai Sonata (-24%), BMW X5 (-22%) и Hyundai Elantra (-20%).

Ранее стало известно, что средний возраст легковых автомобилей в России на 1 января 2025 года достиг 15,5 лет.

Самыми возрастными остаются отечественные машины — их средний возраст составляет 18,7 года. На втором месте — японские авто, чей показатель вырос до 17,1 года. Третью строчку занимают автомобили из США со средним возрастом 15,4 года.

Самыми «молодыми» в России остаются китайские автомобили — их средний возраст составляет 4,9 года.