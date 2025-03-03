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03.03.2025, 14:58

Bloomberg: в администрации Трампа настаивают на отставке Зеленского

Новости Мира 0 770

Союзники президента США Дональда Трампа подвергли резкой критике президента Украины Владимира Зеленского, намекая на возможность его ухода в отставку, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на СМИ, передает Lada.kz

Фото: Gettyimages.ru © Andrew Harnik
Фото: Gettyimages.ru © Andrew Harnik

Официальные представители Белого дома и республиканцы в Конгрессе в своих выступлениях заявили, что Зеленский должен был проявить больше признательности за поддержку США и быть готовым к возможным уступкам, которые могут способствовать завершению войны с президентом России Владимиром Путиным. Некоторые даже предположили, что ему, возможно, придется покинуть свой пост.

Тем не менее, они не дали четкого ответа на вопрос о дальнейших действиях Украины и самого Зеленского после конфликта с вице-президентом США Джей Ди Венсом, а затем и с Трампом, что привело к отмене подписания экономического соглашения между Вашингтоном и Киевом. Эта ситуация ставит под сомнение не только будущее двусторонних отношений, но и перспективы завершения войны, продолжающейся с февраля 2022 года.

Советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолц, ранее посещавший Украину в первый год войны и сравнивавший Зеленского с британским премьер-министром времен Второй мировой войны Уинстоном Черчиллем, охарактеризовал его поведение в Белом доме как "невероятно неуважительное".

Отвечая на вопрос о параллелях между Черчиллем и Зеленским, Уолц напомнил, что британский лидер покинул свой пост в последние месяцы войны.

"Он (Черчилль - ред.) был человеком своего времени, но он не провел Англию через переходный период в следующий этап. И неясно, готов ли президент Зеленский, особенно после того, что мы видели в пятницу, привести Украину к окончанию этой войны, к переговорам и необходимости идти на компромисс", – отметил Уолц.

По его словам, урегулирование конфликта посредством переговоров потребует территориальных уступок от Украины, а также "уступок России в области гарантий безопасности", однако деталей он не уточнил.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон, представляющий республиканцев из Луизианы, также высказал мнение о возможной отставке Зеленского.

"Либо он должен прийти в себя и вернуться к переговорам с благодарностью, либо эту страну должен возглавить кто-то другой, кто сделает это. Я имею в виду, что это украинцы должны решить, но я могу сказать вам, что мы восстанавливаем мир через силу", – подчеркнул Джонсон.

Бывший директор Национальной разведки США Тулси Габбард отметила, что напряженная встреча привела к "серьезному расколу в отношениях", выразив несогласие с тем, что Зеленский не увидел в своих действиях никаких ошибок.

"Сначала должно быть восстановлено какое-либо доверие к добросовестным переговорам, прежде чем президент Трамп будет готов вновь включиться в этот процесс", – заявила Габбард.

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