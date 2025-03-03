Михаил Шуфутинский сообщил о свадьбе с молодой возлюбленной

Певец Михаил Шуфутинский официально подтвердил брак с танцовщицей Светланой на музыкальной премии «Виктория». Об этом сообщает портал kp.ru, передает Lada.kz
Артист появился на мероприятии с возлюбленной, оба были в обручальных кольцах. Он отметил, что ювелирные изделия с бриллиантами были выполнены на заказ, а на них выгравированы имена супругов. Однако певец отказался раскрывать детали торжества, пояснив, что не хочет делиться информацией о времени и месте свадьбы.
«Это секрет. Ребята, я не люблю о личном рассказывать. Самое главное, что мы счастливы», — подчеркнул Шуфутинский.
Михаил и Светлана вместе уже несколько лет. Девушка ранее выступала в составе шоу-балета артиста. Их отношения завязались в 2015 году, после смерти супруги певца. Шуфутинский признавался, что в трудный период Светлана оказала ему большую поддержку.
«В тот трудный момент, когда это со мной случилось, Светлана была рядом. И вспыхнуло чувство. Я надеюсь, что оно не иссякнет никогда, потому что это ощущение дает понять, что ты жив, что рядом с тобой находится близкий человек», — рассказал артист.
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