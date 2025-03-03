Михаил Шуфутинский сообщил о свадьбе с молодой возлюбленной

77-летний Михаил Шуфутинский появился на звездной дорожке со Светланой Юразовой Фото: Евгения ГУСЕВА

Артист появился на мероприятии с возлюбленной, оба были в обручальных кольцах. Он отметил, что ювелирные изделия с бриллиантами были выполнены на заказ, а на них выгравированы имена супругов. Однако певец отказался раскрывать детали торжества, пояснив, что не хочет делиться информацией о времени и месте свадьбы.

«Это секрет. Ребята, я не люблю о личном рассказывать. Самое главное, что мы счастливы», — подчеркнул Шуфутинский.

Михаил и Светлана вместе уже несколько лет. Девушка ранее выступала в составе шоу-балета артиста. Их отношения завязались в 2015 году, после смерти супруги певца. Шуфутинский признавался, что в трудный период Светлана оказала ему большую поддержку.