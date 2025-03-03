«Королеве марафонов» Елене Блиновской вынесли приговор в России

Елена Блиновская (Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press)

Согласно опубликованной информации, суд назначил ей наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн рублей. На заседании присутствовали родители блогера, известной как «королева марафонов».

По данным источника, суд признал Блиновскую виновной в неуплате налогов на сумму более 1 млрд рублей и отмывании денежных средств в период с 2019 по 2021 год. Утверждается, что для этого она применяла схему дробления бизнеса. В 2023 году ее задержали в Смоленской области, недалеко от границы с Белоруссией. В суде Блиновская отказалась от последнего слова.

Ранее сообщалось, что во время заседания в Савеловском районном суде Москвы блогер заявила, что не будет обращаться к суду, но выразила раскаяние в своих поступках. Она подчеркнула, что у нее четверо детей, старшему из которых еще нет 16 лет. По ее мнению, совершенные ошибки не являются «фатальными», а ее семья уже понесла серьезные последствия из-за этого дела.

Также стало известно, что защита Блиновской ходатайствовала о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности. Прокуратура, в свою очередь, настаивала на наказании в виде шести лет лишения свободы.