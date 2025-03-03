СМИ раскрыли, за чей счет живут Пугачева и Галкин в эмиграции

Предприниматель Андрей Матус в программе «Новые русские сенсации» рассказал, что оказывал помощь Алле Пугачевой и Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) в вывозе оставшихся вещей из их замка в подмосковной деревне Грязь, передает Lada.kz

Фото: alla_orfey/Instagram

«У меня есть и договор, подписанный Галкиным, и паспорт Галкина есть», — заверил Матус.

Кроме того, он сообщил, что Пугачева и Галкин проживают за границей благодаря финансовой поддержке известного российского олигарха.

«Дом, в котором они живут в Герцлии (Израиль), находится в аренде. Более того, за аренду этого дома платит известный олигарх. То есть он им снял жилье и жестом доброй воли… приютил», — рассказал он.

По словам Матуса, он лично видел жилье, предоставленное звездной семье в Израиле. По его словам, это небольшая, но очень дорогостоящая недвижимость.

После начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми покинули Россию и переехали в Израиль. Впоследствии они продолжили путешествовать по миру — их замечали в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль. Там их дети посещают частную гимназию. У семьи имеются израильские паспорта, а также гражданство Кипра.