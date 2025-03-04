Президент США Дональд Трамп пообещал объявить о чем-то грандиозном вечером во вторник, 4 марта. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social , передает Lenta.ru

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

«Завтрашний вечер будет грандиозным. Я расскажу все как есть», — написал он.

The New York Times сообщил, что 3 марта Трамп встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть ряд мер в отношении Украины. Отмечается, что речь может пойти и о прекращении военной помощи.

28 февраля украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на переговоры с Трампом для подписания сделки по природным ресурсам. Однако встреча обернулась перепалкой Зеленского с Трампом, после чего глава Украины быстро покинул Белый дом.