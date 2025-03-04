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04.03.2025, 06:47

Названы самые полезные продукты для печени

Новости Мира 0 562

Печень выполняет важные функции в организме, включая пищеварение, детоксикацию, кроветворение и другие процессы. Для поддержания её здоровья важно включать в рацион определённые продукты. О них «Газете.Ru» рассказала врач-гепатолог, гастроэнтеролог «СМ-Клиника», к.м.н. Елена Бутенко, передает Lada.kz

Фото: Chudo2307/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Chudo2307/Shutterstock/FOTODOM

Регулярное употребление этих продуктов поможет поддерживать здоровье печени и защитить её от негативных воздействий.

Авокадо
Этот экзотический фрукт богат мононенасыщенными жирами, которые защищают печень от повреждений и способствуют её восстановлению. В нём содержится большое количество клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов. Кроме того, авокадо стимулирует выработку глутатиона — вещества, защищающего печень от вредного воздействия свободных радикалов.

Овсянка
Овсяная крупа является ценным источником клетчатки и витаминов группы B. В её составе присутствуют бета-глюканы — вещества, снижающие воспаление в печени, поддерживающие иммунитет, нормализующие уровень сахара в крови и уменьшающие жировые отложения в клетках печени.

Ягоды
Клубника, черника, малина, земляника и виноград богаты антиоксидантами-полифенолами, которые помогают защитить печень. Помимо этого, ягоды содержат значительное количество витаминов и минералов. Виноград дополнительно содержит ресвератрол — природное соединение с выраженными противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами.

Арбуз
Благодаря высокому содержанию жидкости арбуз способствует выведению токсинов и шлаков из печени, а также обладает желчегонными свойствами.

Зелёный чай
Исследования подтверждают, что антиоксиданты, содержащиеся в зелёном чае, снижают риск развития рака печени, а также уменьшают воспалительные и окислительные процессы в организме.

Грейпфрут
Этот цитрус богат флавоноидами, такими как нарингенин и нарингин, которые защищают клетки печени, способствуют их восстановлению и снижают риск фиброза. Также грейпфрут стимулирует пищеварительные ферменты, помогает регулировать вес и уменьшает количество вредных жиров в печени.

Жирная рыба
Рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, играет важную роль в жировом обмене организма. Она помогает снизить уровень вредных жиров, включая липопротеины низкой плотности и триглицериды, в печени. Для поддержания её здоровья рекомендуется употреблять жирную рыбу не менее двух раз в неделю.

Оливковое масло
Особенно полезно масло холодного отжима, добавляемое в салаты. Оно способствует лучшему усвоению витаминов из овощей, повышает уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) в крови и содержит биотин, который помогает уменьшить накопление вредных жиров в печени.

Крестоцветные овощи
Брокколи и брюссельская капуста обладают детоксикационным эффектом, снижают содержание жиров в печени, богаты витаминами C и K, а также микроэлементами, включая хром. Содержащиеся в них антиоксиданты — сульфорафаны и индолы — способствуют защите печени и обладают противоопухолевыми свойствами.

 

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