Белый дом объявил о приостановке Украине всей военной помощи

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону о приостановке всей военной помощи Украине. Об этом сообщают Bloomberg , ссылаясь на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США, и Fox News , передавая информацию от представителя Белого дома, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

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Как отметил представитель Минобороны США, Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету остановить поставки всей военной техники Соединённых Штатов, которая в данный момент не находится в Украине. Это касается как вооружения, уже находящегося в процессе транспортировки воздушными и морскими путями, так и техники, ожидающей в транзитных зонах Польши.

Данное решение останется в силе до тех пор, пока, по словам Трампа, Киев не продемонстрирует "добросовестную приверженность миру".

"Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь США Украине, пока президент Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам", – заявил ведущий в эфире Fox News.

Представитель Белого дома в беседе с Washington Post подтвердил информацию о решении администрации Трампа приостановить оказание военной помощи Украине. Он также подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на стремление партнеров к мирному урегулированию.