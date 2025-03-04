Зеленский назначил Залужного на новую должность

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назначен постоянным представителем страны при Международной морской организации. Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского опубликован на его официальном сайте, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Согласно документу, Залужный будет совмещать новую должность с текущими обязанностями.
Международная морская организация, созданная в 1948 году, занимается вопросами безопасности морского судоходства.
Ранее Залужный занимал пост главнокомандующего Вооружёнными силами Украины с 2021 по 2024 год, а в марте прошлого года был назначен послом в Великобритании.
В конце февраля стало известно, что в рейтинге доверия граждан Украины Зеленский уступил Залужному и главе военной разведки Кириллу Буданову. Согласно опубликованным данным, Залужный получил поддержку 73,3% опрошенных, Буданов — 51,3%, а рейтинг Зеленского составил 39,6%.
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