Зеленский назначил Залужного на новую должность

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назначен постоянным представителем страны при Международной морской организации. Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского опубликован на его официальном сайте, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Пресс-служба президента Украины/Reuters

Согласно документу, Залужный будет совмещать новую должность с текущими обязанностями.

Международная морская организация, созданная в 1948 году, занимается вопросами безопасности морского судоходства.

Ранее Залужный занимал пост главнокомандующего Вооружёнными силами Украины с 2021 по 2024 год, а в марте прошлого года был назначен послом в Великобритании.

В конце февраля стало известно, что в рейтинге доверия граждан Украины Зеленский уступил Залужному и главе военной разведки Кириллу Буданову. Согласно опубликованным данным, Залужный получил поддержку 73,3% опрошенных, Буданов — 51,3%, а рейтинг Зеленского составил 39,6%.