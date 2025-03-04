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04.03.2025, 09:47

Кардиолог назвала главную ошибку гипертоников

Новости Мира 0 748

Люди, страдающие гипертонией, нередко прекращают принимать назначенные врачом лекарства, как только их давление приходит в норму и самочувствие улучшается. Однако делать этого нельзя, предупреждает кардиолог Юлия Маршинцева. В беседе с «Москвой 24» она рассказала о главных ошибках, которые допускают гипертоники, передает Lada.kz

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Специалист подчеркнула, что гипертоническая болезнь не лечится временными курсами — препараты подбираются для постоянного приема. «Если давление стабилизировалось, это значит, что лечение подобрано правильно. Однако важно продолжать прием препаратов ежедневно, иначе после самовольной отмены проблемы с давлением вскоре вернутся», — объяснила Маршинцева.

Еще одной распространенной ошибкой врач назвала прием лекарств по совету знакомых, а также чрезмерно частое измерение давления. По ее словам, если проверять его каждые 15 минут, это может спровоцировать тревожность, что, в свою очередь, только повысит показатели. Она уточнила, что во время подбора терапии измерять давление следует трижды в день, а в случае ухудшения самочувствия — дополнительно.

Маршинцева также порекомендовала людям с гипертонией не избегать физической активности. Она подчеркнула, что даже часовая прогулка в день способствует снижению артериального давления в состоянии покоя.

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