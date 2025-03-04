Продолжительность жизни определена с самого рождения: смотрим на свой овал лица

Выделяют шесть основных типов лица. Выберите свою форму и узнайте, что она говорит о ваших шансах на долголетие.

Овал – обладатели овального лица с рождения наделены крепким здоровьем, что значительно повышает вероятность долгой жизни. Главное – внимательно следить за самочувствием и сохранять позитивный настрой.

Квадрат – люди с квадратной формой лица хорошо понимают ценность здоровых привычек и легко перенимают полезный опыт долгожителей. Их дисциплина и целеустремленность помогают успешно идти к намеченной цели, становясь примером для окружающих.

Круг – далеко не каждому удается раскрыть секреты долголетия, но людям с круглым лицом это дается легче. Вопрос лишь в том, захотите ли вы поделиться этими знаниями с другими.

Прямоугольник – такая форма лица указывает на природную предрасположенность к долгой жизни. Главное – не сходить с выбранного пути, следовать важным правилам и стремиться к самосовершенствованию.

Сердце – люди с лицом в форме сердца могут быть уверены, что природа щедро наделила их потенциалом для долгой жизни. Их сильный организм – надежный союзник на протяжении всего пути. Главное – заботиться о нем и благодарить за его выносливость.