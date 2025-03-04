Лукашенко запретил ругаться матом и бить по голове членов правительства в кабинете

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 марта принял кадровые решения по формированию экономического блока правительства, передает Lada.kz со ссылкой на БЕЛТА.
По информации пресс-службы белорусского лидера, Николай Снопков был назначен первым заместителем премьер-министра главой государства.
В пресс-службе уточнили, что он будет курировать работу экономического блока Совета Министров.
Обращаясь к Снопкову, белорусский лидер подчеркнул важность выстраивания эффективного взаимодействия с новыми кадрами.
Речь идет о чиновниках, назначенных Президентом 3 марта на соответствующие должности.
Кроме того, Александр Лукашенко посоветовал первому вице-премьеру выбрать подходящий стиль общения и придерживаться его.
Президент пожелал Николаю Снопкову аккуратности в работе, а также напомнил, что назначенные государственные служащие — это «дети» Президента.
«Поэтому бить по голове их нельзя, матом ругаться на них нельзя и даже кричать на них нельзя (только если за пределами кабинета, по-мужски)», — пошутил Лукашенко.
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