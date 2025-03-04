Лукашенко запретил ругаться матом и бить по голове членов правительства в кабинете

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 марта принял кадровые решения по формированию экономического блока правительства, передает Lada.kz со ссылкой на БЕЛТА.

Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь

По информации пресс-службы белорусского лидера, Николай Снопков был назначен первым заместителем премьер-министра главой государства.

В пресс-службе уточнили, что он будет курировать работу экономического блока Совета Министров.

Обращаясь к Снопкову, белорусский лидер подчеркнул важность выстраивания эффективного взаимодействия с новыми кадрами.

Речь идет о чиновниках, назначенных Президентом 3 марта на соответствующие должности.

Кроме того, Александр Лукашенко посоветовал первому вице-премьеру выбрать подходящий стиль общения и придерживаться его.

Президент пожелал Николаю Снопкову аккуратности в работе, а также напомнил, что назначенные государственные служащие — это «дети» Президента.